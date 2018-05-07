Enginar Festivali unutulmaz hatıralar bıraktı

Mormenekşe’de düzenlenen 10’uncu Mormenekşe Enginar Festivali üç gün boyunca gerçekleşen güzel etkinliklerle akıllarda yer bıraktı

Mormenekşe Kadınlar Birliği tarafından 27-28-29 Nisan tarihlerinde Mormenekşe’de düzenlenen 10’uncu Mormenekşe Enginar Festivali üç gün boyunca geniş bir katılımla gerçekleşti.

İlk gün açılış korteji ile halk dansları ekiplerinin gösterileri gerçekleşirken, ikinci gün ise ‘ Bir Mormenekşe Masalı On’ların Hayatları’ defilesi ve ‘Enginar Dolması’ isimli kısa film etkinlikleri bol bol alkış aldı.

Festivalin son gününde ise Enginar Eko Gün’ü adı altında çeşitli etkinlikler gerçekleşti.

Minikler futbol turnuvası, şeker ekmek etkinliği, uçurtma şenliği, lunapark, zıp zıp, palyaço, kum boyama, gençlik oyunları, müzik okulları gösterileri, kango jumps ve zumba gösterileri, tavla turnuvası, seramik çalışmaları, modern dans gösterileri ve halk oyunları gibi etkinlikler gerçekleşti.

İzmir’den ve Ankara’dan gelen halk dansları ekipler festivali şenlendirdi.

Gece programında yemek yarışması ve futbol turnuvasında dereceye girenlerle, festivale katılanlara ödül ve belgeleri verildi. Festivalin finalinde ise ilgiyle beklenen Rafet El Roman konseri ise yüksek katılımla gerçekleşirken, konsere katılanlar unutulmaz bir gece yaşadılar.