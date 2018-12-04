banner107
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
Lefkoşa'da bazı işyerlerini ve evleri su bastı
105 0
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
99 0
Denner şampiyonluğa tırmandı
Denner şampiyonluğa tırmandı
15 0
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
Zincirleme kaza ucuz atlatıldı
218 0
Hamitköy dört dörtlük
Hamitköy dört dörtlük
265 0
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
Baştaş-Koyuncu ikilisi zirvede
58 0
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
Mitsubishi Eclipse Cross'a RJC 2019 Yılın Otomobili ödülü
43 0
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
“Protokole hazırız, Türkiye’yi bekliyoruz”
37 0
banner82

Engelliler yargıya gidiyor

banner27

12 yıldır kamuya engelli istihdamı yapılmadığına dikkat çeken Engelliler Federasyonu, 2019 Şubat ayına kadar 50-60 kişiye istihdam sağlanmadığı takdirde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını açıkladı

banner210
Engelliler yargıya gidiyor
banner215

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 12 yıldan beri kamuya engelli istihdamı yapılmadığını savunarak, 2019 Şubat ayına kadar 50-60 kişiye istihdam sağlanmadığı takdirde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını söyledi. 
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. 
Etkinlikler çerçevesinde Federasyon Yönetim Kurulu üyeleri, diğer dernek ve özel eğitim okul temsilcileri, dün sabah, Atatürk Anıtı’na, Dr. Fazıl Küçük Anıtı’na ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt kabrine çelenk sundu. 
Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, 3 Aralık Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nün her yıl etkinliklerle kutlandığını söyleyerek, amacın kamuoyu yaratılması ve engellilerin sorunlarının aktarılması olduğunu belirtti. 
Sosyal ve ekonomik sorunların dile getirildiği Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nde taleplerini içeren 14 maddelik metni yetkililere ulaştıracaklarını kaydeden Yücetürk, sorunlara değindi. 
Yücetürk, Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası altında istihdam ve yardımların sağlandığını, ancak yapılan nakdi yardımın günün koşullarına göre yetersiz kaldığını, istihdam sorununun ise devam ettiğini ifade etti. 
Kamuya 12 yıldan beri istihdam yapılmadığını savunan Yücetürk, 653 kişinin istihdam edilmeyi beklediğini belirtti. 
Yücetürk, Şubat 2019’a kadar 50-60 kişinin kamuya istihdamının sağlanması için hükümete süre verdiklerini söyleyerek, taleplerinin karşılanmaması halinde Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını kaydetti. 
“ENGELLİ DAİRESİ KURULMALI”
Engellilerin yaşadıkları sıkıntıların aşılması yönünde Engelli Dairesi kurulmasının önemli olduğuna vurgu yapan Yücetürk, bunun yerine Başbakanlık bünyesinde Engelli Koordinasyon Kurulu kurulduğunu söyledi. 
Yücetürk, Özel Eğitim Yasası ve tüzüklerin acilen hazırlanarak, Meclis’ten geçirilmesi gerektiğini belirtti. 
“ENGELSİZ YAŞAM EVİ’NİN TAMAMLANMAMASI DEVLETİN AYIBIDIR”
Engellilerin kamuya açık alanlarda ve kamuya yönelik hizmetlerde yaşadığı ulaşım, donanım, kaldırım gibi sorunların ivedi olarak çözümlenmesini isteyen Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin de tamamlanmasını talep etti. Yücetürk, Engelsiz Yaşam Evi’nin ilk etabının tamamlandığını söyleyerek, ikinci etabı ile ilgili altyapı sorununun kısa sürede çözülmesi ve evin tamamlanması gerektiğini belirtti. 
Ailesi olmayan 25-30 engellinin evin tamamlanmasını beklediğini dile getiren Yücetürk, “Bir yılda tamamlanacak Engelsiz Yaşam Evi’nin üç yıldır tamamlanmaması devletin ayıbıdır” dedi. 
Yücetürk, “Hükümetten söz değil icraat bekliyoruz” diyerek, ülkede yaşayan 5 bin 500’ü aşkın engellinin Dünya Engelliler Dayanışma Günü’nü kutladı. 

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.