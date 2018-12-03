"Engelli haklarına sahip çıkın"

“Engellilerin üst düzey yönetici olabilmesi için yasal düzenleme hayata geçirilmeli, kamusal çok katlı binaların girişlerinde asansör ve giriş rampası bulundurulmalı” diyen Kamu-Sen engelli haklarına sahip çıkılması için yetkililere çağrı yaptı

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), engelli haklarına sahip çıkılması için yetkililere çağrıda bulundu.



Kamu-Sen Engelliler Komitesi Başkanı Burak Tuna, Engelliler Dayanışma Günü nedeniyle Kamu-Sen’de düzenlediği basın toplantısında, engellilerin yaşamını kolaylaştırıcı unsurların ve eşit hak sağlayacak düzenlemelerin eksik olduğunu söyledi.



“ENGELLİLERİN ÜST DÜZEY YÖNETİCİ OLABİLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇACAK TASLAK İVEDİLİKLE HAYATA GEÇMELİ”



Burak Tuna, engelli statüsüyle kamuda istihdam edilenlerin üst düzey yönetici olmasının önünü açacak yasa taslağının Meclis komitesinde beklediğini, ivedi olarak görüşülüp hayata geçirilmesini istediklerini ifade etti.



ASANSÖR VE GİRİŞ RAMPASI…



Kamusal çok katlı binaların girişlerinde asansör ve giriş rampası bulundurulması konusunda hassasiyet gösterilmesini beklediklerini de kaydeden Tuna, engelli araç park yerlerine park eden engelli işareti taşımayan araç sürücülerine caydırıcı cezalar uygulanmasını da talep etti.



Tuna, “Biz engellilerin değil haklarının korunmasını talep ediyoruz” dedi.