En iyiler belirlendi

Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanan 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), önceki gece İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Gecenin kazananları Rosalia, Taylor Swift, Nicki Minaj, Billie Eilish ve Halsey oldu.

KIRMIZI HALIDA CESUR HAREKETLER

Geceye performansları ile damga vuran şarkıcılar Dua Lipa ve Becky G beğenilirken sahne için tercih ettikleri çekici kostümleriyle de göz doldurdular.

İki isim de mayo tarzı kostümleriyle geceye damga vururken, Dua Lipa’nın, kalçayı destekleyen kıyafeti bir adım öne çıktı.

Sahnede böylesine cesur kıyafetler göz doldururken, ödül töreninin kırmızı halısı da bir hayli renkli ve cesurdu. J Mena isimli şarkıcı ‘La Cobra’ isimli şarkısında kullandığı yılan benzeri taşlı sütyeniyle geceye katıldı ve objektiflerin karşısına geçti.

Kazanan isimlerin tam listesi

En İyi Klip: Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco. "ME!

En İyi Şarkıcı: Shawn Mendes

En İyi İşbirliği: ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"

En İyi Yeni Şarkıcı: Billie Eilish

En İyi Pop Şarkıcısı: Halsey

En İyi Canlı Performans: BTS

En İyi Rock Şarkıcısı: Green Day

En İyi Hip Hop Şarkıcısı: Nicki Minaj

En İyi Alternatif Müzik Şarkıcısı: FKA Twigs

En İyi Elektronik Müzik Şarkıcısı: Martin Garrix

En İyi Görünüm: Halsey

En İyi Çıkış Yapan Sanatçı: Ava Max

En İyi İngiliz-İrlandalı Sanatçı: Little Mix

En İyi ABD'li Sanatçı: Taylor Swift