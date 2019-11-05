En iyiler belirlendi

2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri’nin kazananları belli oldu
Bu yıl 26'ncısı düzenlenen ve tüm dünyada canlı olarak yayınlanan 2019 MTV Avrupa Müzik Ödülleri (EMA), önceki gece İspanya’nın Sevilla kentinde gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi. Gecenin kazananları Rosalia, Taylor Swift, Nicki Minaj, Billie Eilish ve Halsey oldu.
KIRMIZI HALIDA CESUR HAREKETLER
Geceye performansları ile damga vuran şarkıcılar Dua Lipa ve Becky G beğenilirken sahne için tercih ettikleri çekici kostümleriyle de göz doldurdular.
İki isim de mayo tarzı kostümleriyle geceye damga vururken, Dua Lipa’nın, kalçayı destekleyen kıyafeti bir adım öne çıktı.
Sahnede böylesine cesur kıyafetler göz doldururken, ödül töreninin kırmızı halısı da bir hayli renkli ve cesurdu. J Mena isimli şarkıcı ‘La Cobra’ isimli şarkısında kullandığı yılan benzeri taşlı sütyeniyle geceye katıldı ve objektiflerin karşısına geçti.
Kazanan isimlerin tam listesi
En İyi Klip: Taylor Swift ft. Brendon Urie of Panic! At The Disco. "ME!
En İyi Şarkıcı: Shawn Mendes
En İyi İşbirliği: ROSALÍA, J Balvin ft. El Guincho, "Con Altura"
En İyi Yeni Şarkıcı: Billie Eilish
En İyi Pop Şarkıcısı: Halsey
En İyi Canlı Performans: BTS
En İyi Rock Şarkıcısı: Green Day
En İyi Hip Hop Şarkıcısı: Nicki Minaj
En İyi Alternatif Müzik Şarkıcısı: FKA Twigs
En İyi Elektronik Müzik Şarkıcısı: Martin Garrix
En İyi Görünüm: Halsey
En İyi Çıkış Yapan Sanatçı: Ava Max
En İyi İngiliz-İrlandalı Sanatçı: Little Mix
En İyi ABD'li Sanatçı: Taylor Swift