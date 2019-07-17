En büyük önceliğimiz insana dokunmak

Bisikletli Gönyeli Kursunu tamamlayan yetişkin ve çocuklara katılım belgeleri, Gönyeli Belediye Başkanı Benli tarafından takdim edildi. Benli, bisikletin Gönyeli’de yeniden bir yaşam biçimi olacağını kaydederek, vizyonlarının doğrudan insana dokunmak olduğunu söyledi

“Bisikletli Gönyeli Kursu”nu tamamlayan yetişkin ve çocuklara katılım belgeleri, Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli tarafından sunuldu. Gönyeli Sosyal Aktivite Merkezi’nde geçtiğimiz hafta düzenlenen kokteylde konuşan Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli, Bisikletin Gönyeli’de yeniden bir yaşam biçimi olacağını kaydederek kursun başlangıcında söz verdiği gibi bisikletlerini kursu bitiren 12 yaşından küçüklere verdiklerini anlattı.

Benli konuşmasında; 2012 yılında ülkenin en donanımlı sosyal aktivite merkezini hayata geçirdiklerini belirtti. Belediyeciliğin temel sorumlulukları olduğunu kaydeden Benli, insan yaşam kalitesini artıran en önemli sorumluluklar dahilinde olduğunu söyledi. Vizyonlarının doğrudan insana dokunmak olduğunu ifade eden Benli, bu anlayışın çağdaş belediyeciliğin yapı taşını oluşturduğunu belirtti. “İnsanımız sosyal aktivite merkezinde kaynaşıyor” diyen Ahmet Yalçın Benli, hem eğitimi, hem de kişisel gelişimi önemsediklerinin altını çizdi. 2006’da çıktıları yolda zor dönemleri emek ve özveriyle geçirdiklerini ifade eden Benli, meşakkatli bir sürecin ardından çok daha güçlü bir noktaya ulaştıklarını anlattı. Kıbrıs Türk belediyeleri içerisinde tartışmasız en iyi bütçe yapısıyla ilerlediklerini söyleyen Benli, çağdaşlığın ayırt edici özelliği olarak bisiklet kültürünü ileriye taşımaya çalıştıklarını anlattı.

Benli, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz gerçekten Bisikletli Gönyeli’yi yaratmak, bunu başarmak istiyoruz. Bisiklet yollarımızı adım adım hayata geçiriyoruz, cadde dönüşümlerimiz ile fark yaratıyoruz. Çocukları ve gençleri bisikletli bir yaşamın odağında görüyoruz. Eğitimi çok önemsiyoruz. Bu ülkenin en donanımlı okul öncesi eğitim merkezini hayata geçirdik. İlkokulda yeni projeler için ciddi şekilde çalışıyoruz. Ülkenin en donanımlı ilkokul kampüsünü yapmak için çalışıyoruz. Gönyeli’de 34 çocuk parkı vardır. Bunlar çocukların emrindedir. Çocuklarımızla ilgili bu ülkede ilk kez çocuk şenliği yapan bir belediyemiz vardır.”