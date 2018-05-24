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EMO “Topraklama” konulu seminer düzenliyor

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EMO “Topraklama” konulu seminer düzenliyor
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Oda’dan yapılan açıklamaya göre, Cumartesi 10.00’da EMO Laboratuvar Binası’nda gerçekleşecek eğitimde Musa Çeçen konuşmacı olacak. Açıklamaya göre, etkinliğe katılan tüm üyelere katılım belgesi verilecek

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