banner107
BMW 8 geri döndü
BMW 8 geri döndü
12 0
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
Apple'ın piyasa değeri 170 ülkeyi geride bıraktı
15 0
Yara izi neden deriden farklıdır?
Yara izi neden deriden farklıdır?
54 0
Haskasap, Riga’da yan verecek
Haskasap, Riga’da yan verecek
22 0
"Damacanadaki güvenlik bandına önemle dikkat edin"
100 0
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin gizemi çözüldü
23 0
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
Tur gezileri, bilet fiyatlarını uçurdu
43 0
Dumlupınar resmen sahada
Dumlupınar resmen sahada
219 0
banner82
banner147

Ekipler göz doldurdu

banner27

Beyarmudu Patates Kültür ve Sanat Festivali’nin açılış gecesinde yabancı ülkelerden gelen ekiplerin sunduğu dans gösterileri büyük beğeni topladı

Ekipler göz doldurdu
banner137

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 8’inci Patates Kültür ve Sanat Festivali önceki akşam başladı.


Festivalin ilk etkinliği, 5’inci Uluslararası Halk Dansları Festivalinin gala gecesi oldu. Renkli gösterilerin yer aldığı geceye bölge halkı yoğun ilgi gösterdi. 

Konuşmaların ardından gece konuk ekiplere anı hediyelerinin verilmesi ile devam etti.

Etkinlikte, Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Arjantin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk dansları ekibinin sergilediği gösteriler beğeni ile izlendi. 

Festival pazar günü tamamlanacak.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.