Ekipler göz doldurdu

Beyarmudu Belediyesi tarafından düzenlenen 8’inci Patates Kültür ve Sanat Festivali önceki akşam başladı.
Festivalin ilk etkinliği, 5’inci Uluslararası Halk Dansları Festivalinin gala gecesi oldu. Renkli gösterilerin yer aldığı geceye bölge halkı yoğun ilgi gösterdi.
Konuşmaların ardından gece konuk ekiplere anı hediyelerinin verilmesi ile devam etti.
Etkinlikte, Uluslararası Festivaller Birliği üyeleri Slovakya, Kazakistan, Polonya, Arjantin, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halk dansları ekibinin sergilediği gösteriler beğeni ile izlendi.
Festival pazar günü tamamlanacak.