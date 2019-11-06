Ecevit anıldı

Bülent Ecevit, ölümünün 13’üncü yılında anıldı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği 1974 Mutlu Barış Harekatı’nın yapıldığı dönemde Türkiye Başbakanı olan Bülent Ecevit, ölümünün 13’üncü yılında anıldı.

Ecevit, Göçmenköy’deki Ecevit anıtı önünde anıldı.

Sönmezliler Ocağı tarafından düzenlenen törene muharip dernek temsilcilerinin yanı sıra Bülent Ecevit Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin de katıldığı ifade edildi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “KKTC var oldukça Kıbrıs Türk’ünün Ecevit’e olan vefa borcu devam edecektir. Ruhu Şad olsun” denildi.