Duyarlılık örneği

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi öğrencileri, çevre koruma bilinciyle su şişelerini geri dönüşüme kazandırdı

Kıbrıs’ın ilk ve tek çocuk üniversitesi Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Akademik Dönemi Öğrencileri, içtikleri suların plastik şişelerini geri dönüşüme kazandırdılar.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın açılış dersini verdiği ve öğrencilerine çocukluk anılarını anlatırken “isterseniz başarırsınız, asla vazgeçmeyin” mesajını verdiği Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Yaz Akademik Dönemi, Yakın Doğu ve Girne Üniversitesi Fakültelerinde birbirinden renkli, eğlenceli, deneyerek öğrenme modeli programlarla tamamlandı.

Yaş gruplarına göre özel programların gerçekleştirildiği Yaz Akademik Döneminde, profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor uzman akademisyenlerle dünya standartlarındaki laboratuvarlarda, sanat atölyelerinde, inovasyon merkezi ve spor kulesinde yeteneklerini keşfeden öğrencilere uygulamalı çevre bilinci de kazandırıldı.

İstanbul’da Uluslararası 1. Çevre ve Atık Geri Kazanma Kongresinde davetli konuşmacı olarak katılan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli, çevre duyarlılığının önemini belirterek çocukların yaptıkları çalışmayı anlattı.

Prof. Dr. Meriçli şunları dile getirdi:

“Adaya geldiğim 2014 yılından bu yana Yakın Doğu Üniversitesinde verdiğim derslerde öğrencilerime derse gelirken o hafta içtikleri suların boş şişelerini (en az 7 şişe) getirmelerini istiyorum, getirenlere çevre koruma puanı veriyorum, böylece her ay bir kamyon plastik su şişesini geri dönüşüm firmasına teslim ediyoruz. Özay Günsel Çocuk Üniversitesi’nde de hepsi birbirinden akıllı, sevimli öğrencilerimizle benzer bir sosyal sorumluluk çalışması yaptık. Öğrencilerimize yiyecek ve içecek kaplarının çöp olmadığını, geri dönüşüme kazandırılarak çevremizi ve doğamızı korumamız gerektiğini anlattık. Her yaş grubunun sorumlu asistan öğretmenleri ve koordinatörlerimizin de desteğiyle çocuklarımız içtikleri suların şişelerini yeşil, mavi, sarı, turuncu torbalarda biriktirdiler. Özellikle siyah torbalar kullanmadık ki onların çöp değil, geri dönüştürülebilir atıklar olduğunu tekrar kullanılarak daha az plastik üretilebileceğini ve çevreye, doğaya daha az zarar verildiğinin algısını yaratmaya çalıştık. Yaz Akademik dönemi boyunca 06-08 yaş grupları (Sarı Dünya, Mavi Dünya ve Yeşil Dünya) ile 09-11 yaş grupları (Ay, Güneş ve Parlayan Güneş) ve 12-14 Galaksi Grubu ve 15-17 yaş Evren grubu öğrencilerinin içtikleri su şişelerini biriktirdikleri yeşil, mavi, sarı, turuncu torbalar dönemin kapanış töreni öncesi geri dönüşüm firmasına teslim edildi.”

Özay Günsel Çocuk Üniversitesi olarak gelecek nesillere doğası korunmuş bir Kıbrıs ve temiz bir çevre bırakmak için çevre duyarlılığı konusunda çalışmalarının artarak devam edeceğini belirten Rektör Prof. Dr. Filiz Meriçli “Öğrencilerimize ayrıca suyu israf etmemeleri ve elektriği dikkatli kullanmaları ile ilgili de uygulamalı dersler yapıldı” diyerek çevre duyarlılığı konusunda kendilerine destek olanlara ve sadece okulda içtiklerinin değil evlerindeki boş plastik şişeleri de getiren öğrencilere ve ailelerine de teşekkür etti.