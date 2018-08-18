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Dünyaca ünlü gösteri Kıbrıs’a geliyor

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Dünyaca ünlü “Hubble Bubble Show”, Kurban Bayramı’nın birinci gününden itibaren 30 Eylül’e kadar Erülkü Süpermarket’in otoparkında gösteri sunacak

Dünyaca ünlü gösteri Kıbrıs’a geliyor
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Dünyaca ünlü “Hubble Bubble Show”, Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Kurban Bayramı’nın birinci gününden itibaren 30 Eylül’e kadar Erülkü Süpermarket’in otoparkında gösteri sunacak.
21 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında her akşam saat 20.00’de, 16 - 30 Eylül tarihleri arasında cuma günleri 18.00 ve 19.00’da olmak üzere iki gösteri; cumartesi ve pazar ise 14.00’te, 15.00’te, 16.00’da, 18.00’de ve 19.00’da olmak üzere beş gösteri yapılacak.
Avrasya Gösteri Sanatları Merkezi aracılığıyla KKTC’ye getirilen Azerbaycan devlet sanatçısı Azad Zeinalov’un sunduğu, “Hubble Bubble Show” gösterisinde çocuklar ve büyükler için komik palyaço ve sihirbazlık gösterilerinin yanı sıra, tüm çocukların içerisine alındığı dev köpüklerle yapılan eğlenceli ve interaktif bir gösteri yer alıyor. 
Gösterinin giriş biletleri çocuklar için 10 TL, yetişkinler için 15 TL karşılığında  Erülkü Süpermarket’in ön otoparkında kurulan gösteri çadırı girişinden temin edilebileceği,  ayrıca  0533 886 71 32 numaralı telefon aracılıyla bilgi elde edilebileceği kaydedildi.
 

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