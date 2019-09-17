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Dünya Temizlik Günü'nde 4 bölgede çevre temizliği yapılacak

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Dünya Temizlik Günü'nde 4 bölgede çevre temizliği yapılacak
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 Dünya Temizlik Günü, “Let’s Do It!” (Haydi Yapalım!) çevre temizliği farkındalık hareketi, 169 ülke ile eş zamanlı olarak 21 Eylül’de Kuzey Kıbrıs'ta 4 bölgede gerçekleştirilecek.

Dünya Genç Liderler ve Girişimciler Federasyonu (Junior Chamber International , JCI) tarafından yapılan açıklamaya göre, Dünya Temizlik Günü bu yıl Alsancak, Lapta ,Lefkoşa ve Yeniboğaziçi belediyeleri  işbirliği ve Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Slow Food Salamis, Denizler Mavi Kalsın, Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi, Cittaslow Yeniboğaziçi, Girne Ada Lions Kulubü, Alsancak Mare E Monte Lions Kulübü, Alpet, Nautilus Scuba Diving School,  Kuzey Kıbrıs Turkcell, Lemar desteğiyle gerçekleşecek.

Açıklamaya göre, 2018 yılında KKTC’ de Alsancak ve Lapta bölgesinde, 500 kişinin katılımıyla organize edilen etkinlikte 23 ton atık toplanmıştı.

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