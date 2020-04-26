“Dünya Çorba Günü”ne Kıbrıs’tan da destek

Slowfood Gençlik Örgütü tarafından dijital ortamda düzenlenen “Dünya Çorba Günü”etkinliğine SlowFoodSalamis de destek verildi

Açlıktan ölen insanlar varken gıda israfına tepki vererek bir şeyleri değiştirme düşüncesiyle uluslararası SlowFood Gençlik Örgütü tarafından dün dijital ortamda düzenlenen Dünya Çorba Günü etkinliğine, Kuzey Kıbrıs’ın ilk SlowFood birliği “SlowFoodSalamis”in de destek verdiği açıklandı.

SlowFoodSalamis Lideri Umut Kurşun yaptığı yazılı açıklamada, Dünya Çorba Günü’nün, dünyada 1.3 milyar ton gıda eve girme şansı bulamadan çöp olmasına, her 10 saniyede bir çocuğun açlıktan ölmesine tepki verme ve bir şeyleri değiştirme vaktinin geldiğini düşüncesiyle, slowfood gönüllüsü gençlerce tüm dünyada çöpe giden gıdalara israfa ve açlığa tepki olarak düzenlendiğini kaydetti.

“EVDE KAL ÇORBA YAP”

Tüm dünyayla birlikte bu yıl Covid-19 tedbirleri nedeniyle dijital ortamda #wdsd20 etiketiyle kutlanacak Dünya Çorba Günü (World Disco SoupDay) etkinliğine, “Evde Kal Çorba Yap” sloganıyla destek vereceklerini belirten Kurşun, şunları kaydetti:

“Amacımız dünyadaki açlığa neden olan gıda israfına dikkat çekmek için atık olarak görülen ve çöpe giden ancak hâlâ kullanılabilir durumda olan evde ne varsa tahıl, baklagil veya sebzeleri kullanarak hazırlayacağımız ve büyüklerimizden alacağımız geleneksel tariflerle yapabileceğimiz farkındalık çorbasını ayrımsız ve dolaysız herkesle paylaşmak ve bunun birleştirici gücü ile evlerimizde kalarak dayanışmak olacak.”

COVİD-19 ile başlayan salgın sonrasındaki yıllarda gezen ve geleceğin koruması, iklim değişikliğine ve daha büyük salgınlara, kıtlıklara dur diyebilmek için, yerel gıdaya ve mevsiminde üretime öncelik verilmesi gerektiğine dikkat çeken Kurşun açıklamasında, “İklim değişiyor, Covid-19 sonrası salgın ile dünya da değişecek. O halde gıda ve tarım da değişmeli şimdi doğaya, yerele, atalık tohumlarımıza ve köklerimize dönme, yerel üretim zamanı” ifadelerine yer verdi.