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Duayen tiyatrocular mezarları başında anıldı

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Duayen tiyatrocular mezarları başında anıldı

Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’na hizmet veren Üner Ulutuğ, Kemal Tunç ve Yücel Köseoğlu anıldı. 
Lefkoşa Türk Belediyesi’ndan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi'ne ve özellikle Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'na uzun yıllar emek veren Yücel Köseoğlu, 9. ölüm yıldönümü olan 2 Temmuz’da pandemi dolayısıyla kabri başında anılamayacak. 
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Köseoğlu ailesi, bu kararın “hiçkimseyi riske atmamak için”alındığını bildirdi. 
Açıklamada, “Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Köseoğlu ailesi 2 Temmuz 2011'de sonsuzluğa giden ve ışıklar içinde uyuyan Yücel Köseoğlu'nu her yıl kabri başında sevdikleriyle birlikte anıyordu. Bu yıl Yücel Köseoğlu'nu gönüllerimizde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz. O, toplumun sevgisini kazanmış saygın ve güzel insanlarındandır” denildi. 
Açıklamada, 42 yıl önce 2 Temmuz 1978'de kaybedilen Üner Ulutuğ’un da sevgi özlem ve saygıyla anıldığı belirtildi. Ulutuğ’un, Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi'nde bir milad olan ilk sahnenin kurucusu olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Tiyatroya büyük hizmetler veren ve verecek olan çok değerli bir tiyatro insanı Ulutuğ, çok genç yaşta aramızdan ayrıldı.Üner Ulutuğ, Kemal Tunç, Yücel Köseoğlu  Kıbrıs Türk Tiyatro Hareketi'nin bir dönemine  imza atmışlar, zorluklar içinde özveriyle hizmet vermişler ve iz bırakmışlardır.
Üçünü de sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz... Işıklar içinde uyusunlar.”

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