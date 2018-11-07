Dr. Küçük’e marş yazarak seslendirdiler

Değirmenlik İlkokulu öğretmen ve öğrencileri Müzik Öğretmeni Beril Turan'ın yaptığı ve sözlerini Orçun Latifoğlu'nun yazdığı "Doktor Küçük Çok Yaşa" ve "Lider İçin" marşlarını seslendirerek Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetim kurulu üyelerinin beğenisine sundular

Değirmenlik İlkokulu tarafından geçtiğimiz gün okula davet edilen Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetim kurulu üyelerine okul öğretmen ve öğrencileri Dr. Fazıl Küçük marşlarını kurdukları koroyla seslendirerek anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptılar.

Bestesini Müzik Öğretmeni Beril Turan'ın yaptığı ve sözlerini Orçun Latifoğlu'nun yazdığı "Doktor Küçük Çok Yaşa" ve "Lider İçin" marşlarını vakıf üyelerine canlı sunan öğretmen ve öğrenciler büyük beğeni topladılar. Bu anlamlı etkinliğe katılan vakıf üyeleri duygu dolu anlar yaşadılar.

Dr. Fazıl Küçük Vakfı yönetim kurulu üyeleri Değirmenlik İlkokulu Müdürü Kader Horoz’a, Müdür Muavini Hasan Yurdakul’a, Müzik Öğretmeni Beril Turan’a ve Okul Öğretmeni Orçun Latifoğlu'na Dr. Fazıl Küçük Vakfı olarak teşekkürlerini sunarak, bu çalışmalarının artarak devam etmesini temenni ettiler.