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Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı

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Dr. Küçük sergisi için sanatçılara çağrı
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Kıbrıs Türk mücadele tarihi lideri Dr. Fazıl Küçük anısına açılacak sergiye katkıda bulunmaları için tüm sanatçılara çağrı yapıldı.
Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” sergisi, Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü münasebetiyle 15 Ocak 2019 tarihinde Kıbrıs Modern Sanat Müzesine bağlı Yakın Doğu Üniversitesi Sanat Merkezinde açılacak.
Konuyla ilgili açıklama yapan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk, ülke tarihi açısından önem taşıyan sergiye, gerek milli mücadele yılları gerekse Dr. Fazıl Küçük’ü anlatan resim, heykel, fotoğraf, seramik ve o yıllara özgü objelerle katkıda bulunması için tüm sanatçılara çağrı yaptı.
Hazırlık aşaması devam eden “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele Sergi”sine katkıda bulunmak isteyen sanatçılar, Milli Tarih Müzesi Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Hastürk’e 0392 2236464/5251 no’lu telefon numarasından veya aliefdal.ozkul@neu.edu.tr ile mustafa.hasturk@neu.edu.tr mail adreslerinden ulaşılabilir.
Öte yandan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle açılan “Cumhuriyet Sergisi” de 22 Aralık 2018 cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

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