Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele Sergisi” 1 Mart’a kadar uzatıldı

Halk ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gören “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele Sergisi” 1 Mart 2019 tarihine kadar uzatıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından Kıbrıs Türk Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35. ölüm yıl dönümü anısına ülkemizin 92 sanatçısının 165 özgün eseriyle hazırlanan ve 15 Ocak’ta açılışı yapılan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı sergi yoğun ilgi görmesi nedeniyle 1 Mart 2019 tarihine kadar uzatıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi’nde yer alan “Dr. Fazıl Küçük ve Millî Mücadele” temalı serginin sanatseverler, gençler, öğrenciler ve toplum tarafından yoğun ilgi görmesi nedeniyle 1 Mart 2019 tarihine kadar ziyaretçi kabul etmeye devam edeceği bildirildi.

ÖĞRENCİLER VE HALK YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığına bağlı ilk ve orta eğitim okullarındaki öğrencilerin yoğun bir şekilde ziyaret ettikleri sergiyi tüm öğrencilerin gezebilmeleri için serginin uzatıldığı kaydedildi. Ayrıca, Kıbrıs Türk halkının tüm kesimlerinin sergiyi gezebilmelerine imkan sağlamak açısından serginin uzatılmasına karar verildiği ifade edildi.

FARKLI TEKNİKLERLE DR. KÜÇÜK ANLATILDI

Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi tarafından Kıbrıslı Türklerin lideri Dr. Fazıl Küçük’ün 35 ölüm yıldönümü anısına organize edilen sergide, ülkemiz sanatçıları tarafından, yağlı boya ve akrilik tablolar, seramik/heykel çalışmalar, üst üste bindirme tekniği ile hazırlanan tarihi fotoğraflar, kolaj, video grafik, dijital illüstrasyon, dijital baskı ve linol baskı teknikleri ile hazırlanmış çeşitli eserler ile Dr. Fazıl Küçük’e ait bire bir tasvir edilmiş Hiperrealist silikon heykel de sergileniyor. Sergi de Milli Mücadele yıllarında yaşamış olan birçok olaya tanıklık etmiş, Kıbrıslı fotoğraf sanatçılarına ait fotoğraflar da sergileniyor. Ayrıca sergiyi ziyaret edenler Dr. Fazıl Küçük’ün çeşitli yıllarda yaptığı konuşmalarını da izleme şansına sahip olacaklar. Sergi daha sonra başta Türkiye Cumhuriyeti olmak üzere 14 Türkî Cumhuriyet ve Toplulukta da sergilenecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve ülkemiz sanatçılarının Türki Cumhuriyetiler ve topluluklarında tanınmasına vesile olacak olması açısından büyük önem arz eden sergi, Türki Cumhuriyetler ve toplulukları ile gönül bağıyla kurulan dostluğun da pekişmesini sanat yoluyla perçinlenmesini sağlayacak.

PROF. DR. ALİ EFDAL ÖZKUL: “MÜZENİN MİSYONU GENÇLERİN GELECEĞİ KEŞFE ÇIKMASI…”

Yakın Doğu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, “Dr. Fazıl Küçük ve Milli Mücadele” temalı serginin Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim Vakfı bünyesinde bulunan Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi envanterini zenginleştirmek ve Kıbrıslı Türklerin 1570 yılından itibaren bu topraklarda verdikleri yaşam mücadelesini gelecek nesillere aktarmak için düzenlendiğini söyledi. Müzenin 2020 yılında kapılarını açacağını belirten Prof. Dr. Ali Efdal Özkul, Kıbrıs Türk halkının yıllarca her türlü zorluğa ve baskıya rağmen verdiği bu anlamlı mücadeleyi, gelecek nesillere taşıyarak gençlerin geleceği keşfe çıkmalarını sağlamanın, Kıbrıs Millî Tarih Müzesinin en büyük misyonları arasında yer aldığını kaydetti.