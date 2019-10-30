Dr. Fazıl Küçük anı parası cuma günü tanıtılacak

Avrupa Merkez Bankası izniyle basımı gerçekleştirilen anı parası cuma günü saat 12.00’de Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde tanıtılacak. 0 Euro üzerine basımı gerçekleştirilen anı parasıyla hem Dr. Fazıl Küçük ölümsüzleştirilecek, hem de turizm amaçlı ülkenin tanıtımı yapılacak

Kıbrıs Türkü’nün özgürlük mücadelesi Dr. Fazıl Küçük’ün anısına “0” Euro anı parası basıldı.

Liderimiz Dr. Fazıl Küçük adına basılan “0” Euro Anı Parası Cuma günü Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde saat 12.00’de tanıtılıyor…

Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük, basımı gerçekleştirilen anı parasıyla ölümsüzleştiriliyor. Basımı yapılan “0” Euro üzerine Dr. Küçük portresi ile bir ilk gerçekleştiriliyor.

Dünyada son yıllarda birçok ülkenin tanınmış kişilerini ölümsüzleştirerek turizm amaçlı olarak ülkenin tanıtımını ve marka değerini ön plana çıkarmak amacıyla bastırılan anı paralarına ülkemizin Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün de portresinin olduğu anı parası da eklendi.

Daha önce Almanya’nın en çok bilinen isimlerinden olan Karl Marx, Venezüella’dan Che Guevara’nın, Türkiye’den Fatih Sultan Mehmet’in ve Atatürk’ün anı parasının basımının yapıldığı son olarak ise 19 Mayıs 1919’un 100. yılı anısına bastırılan hatıra Euro’da ise kalpaklı Atatürk fotoğrafı ve Bandırma Vapuru’nun görseli yer almıştı.

Türkiye’de anı paraları ile ilgili proje sorumluluğunu Numismat (para koleksiyoneri) Özgür Honça yapıyor.

ANI PARALARI GERÇEK EURO BASIMI YAPILAN MATBAALARDA BASILDI

Dünyada şu anda basılan anı paraları “0” Euro olarak basılıyor ve bu anı paralarının tasarımı ise Hollandalı Christian Petermann tarafından yapılıyor. Bu anı paraları, Fransa’daki bir matbaada orijinal, filigramlı, hologramlı gerçek Euro kağıtlarına basılıyor ve daha sonra lisans sahibi kişi veya kurumlara gönderiliyor.

10 bin adet basımı yapılan “0” Euro Dr. Küçük anı parasının bir kısmı, Dr. Küçük Vakfı aracılığı ile Dr. Fazıl Küçük Müzesi’nde isteğe göre banknot veya zarf içinde satışı yapılacak.