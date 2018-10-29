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Döveç Grup'tan anlamlı bir sosyal sorumluluk

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Döveç Grup'tan anlamlı bir sosyal sorumluluk
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Kızılay Haftası çerçevesinde “Damlaya Damlaya Can Olur” sloganı ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer alan Döveç Grup, Kuzey Kıbrıs Kızılay’ı kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Döveç Grup Direktörü Burçin Döveç, “Kuzey Kıbrıs Kızılay’ı ile böyle anlamlı bir sosyal sorumluluk projesinde yer aldığımız için çok mutluyum. Döveç Grup olarak böylesine anlamlı projelerde yer alarak, sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek adına çalışıyoruz. Şirket çalışanlarımızın da göstermiş olduğu yoğun katılımdan dolayı çok mutluyum” ifadelerine yer verdi. (MHA)

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