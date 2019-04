Dolu dolu Film Festivali

6. Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali, ülkemizden, Türkiye’den ve dünyadan kısa filmlerden oluşan bir seçkiyi izleyenlerle buluşturuyor



Lefkoşa Türk Belediyesi’nin “6. Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivali” (KAFF) devam ediyor.

Festival çerçevesinde düzenlenen “Kısa Filmler”, “Engelsiz Sinema” , “Çocukları Kucaklayan Sinema” gösterileri pazartesi başladı.

Belediye sınırları içerisinde bulunan gelir seviyesi düşük ilkokulların öğrencilerinin büyülü dev sinema perdesinde film izlemesinin amaçlayan “Çocukları Kucaklayan Sinema” gösterilerinin ilkinde Haspolat İlkolulu öğrencileri Avenue Cinemax’ta “Mirai” adlı çizgi filmi izledi. Salı günü Hamitköy Dr.Fazıl Küçük İlkokulu çocukları için gösterilen film, Atatürk, Çağlayan ve Arabahmet İlkolulları’ndan öğrencilerle buluşacak.

YDÜ Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi festival kapsamındaki “Engelsiz Sinema” etkinliklerine ev sahipliği yapmaya başladı.

8 Nisan Pazartesi günü Çağlayan Çocuk Evi, Algım ve Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi’ndeki engelsiz bireylere yönelik Koyun Shaun animasyonunun gösterimiyle başlayan etkinlik çerçevesinde “Mesaj”, “8 Saniye”, “Yukarı”, “Alice Harikalar Diyarında”, “İnanılmaz Örümcek Adam”, “Oceans” filmleri 12 Nisan’a kadar özel gereksinimli bireylerle buluşacak.

Ülkemizden, Türkiye’den ve dünyadan kısa filmlerden oluşan bir seçkiyi yönetmenlerinin de katılımıyla başkent Lefkoşa’daki üniversite öğrencileriyle buluşturmayı hedefleyen “Kısa Filmler Kuşağı” pazartesi günkü Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) ve salı günkü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) gösterimleri ile başladı.

“Kısa Filmler Kuşağı” çerçevesinde ülkemizden Vasvi Çiftçioğlu-Doğuş Özokutan çiftinin “Olağan Denemeler” filmi, Türkiye’den Gökhan Kaya’nın “Ah Bir Ataş Ver”, Elif Sözen’in “Kutlama”, Buğra Mert Akayalar’ın “Turp Gibi” ile Çin’den “WeiShujun’un On The Border”, Polaonya’dan Dawid Bodzak’ın “Tremors” filmi ve İsrail’den İnes Moldavsky’nin “The Men Behind The Wall” adlı filmleri gösterildi.

Yönetmenler Gökhan Kaya ve Elif Sözen’in katılımıyla geçekleşen gösterimlerde her iki üniversitede de yönetmenlerle söyleşiler yapıldı. Bu kuşaktaki seçkide ayrıca Umut Subaşı’nın “Sana İnanmıyorum Ama Yer Çekimi Var” ile Onur Yağız’ın “Toprak” filmleri yer alıyor. AKÜN ve YDÜ ile başlayan kuşakta UKÜ, ARUCAD Art Space ve KAÜ’de de yönetmenlerin katılımıyla gösterimler yapılacak.

“Hayatı Kucaklayan Belgesel” bölümünde de cuma gecesi Agnes Varda ve JR.’nin yönettiği “Mekanlar ve Yüzler” ile 7 Nisan Pazar gecesi Aydın Orak’ın “Yaşar Kemal Efsanesi” adlı belgeseller Arabahmet Kültür Evi’nde seyirciyle buluştu. “Yaşar Kemal Efsanesi” belgeselinin gösterimi sonrasında yönetmen Aydın Orak seyircilerle bir söyleşi gerçekleştirdi. Pervin Avcı’nın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Orak filmin çekim süreci, Yaşar Kemal’in bilinmeyen yönleri, usta sanatçı ile olan tanışıklığı ve kendi sanatsal üretimlerini anlattı.

“Müzikli Bir Hikaye” ve “Umutlu Bir Hikaye” cuma saat 19:00’da Arabahmet Kültür Evi’nde gösterilecek

Jale İncekol’un yönettiği “Müzikli Bir Hikaye” ve “Umutlu Bir Hikaye” filmleri de cuma günü saat 19.00’da Arabahmet Kültür Evi’nde yönetmenin katılımıyla gösterilecek.