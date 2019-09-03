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Dolu dolu festival

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Girne Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Ozanköy Pekmez Festivali, üç gün boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı

Dolu dolu festival
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Girne Belediyesi ile Ozanköy Muhtarlığı’nın; Ozanköy’ün turistik tanıtımına katkı yapmak, harnup üretiminin devamını sağlamak ve pekmez tüketimini teşvik etmek amacıyla düzenlediği “Ozanköy Pekmez Festivali” önceki akşam sona erdi.

Bu yıl 11’ncisi düzenlenen Ozanköy Pekmez Festivali, 3 gün boyunca birçok kültürel ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Festivalin ikinci gününde The Healers Konseri, Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi Kozan Grubu Halk Dansları gösterisi,Uzay Şairi Osman Türkay’ın şiirlerinden oluşan dinleti, Dilara Ferit ve Adrenal Konseri yer aldı. Festivalin son gününde ise, Çatalköy Belediyesi Halk Dansları Ekibi gösterisi gerçekleştirildi. Festival, Kurtalan Ekspress’in konseriyle sona erdi.

Girne Belediyesi sağlık şubesi amiri Naile Soyel tarafından “Pekmezin sağlığımıza faydaları” konulu sunum yapıldı.

Festivalde ayrıca “Pekmezli Tatlılar Yarışması” da düzenlendi. Yarışmaya 9 ürünle katılım oldu.

Yarışmada Pekmezli Karma Tatlı Tabağıyla Nesil Nacisoy birinci, Tel Kadayıflı Pekmezli Muhallebi ile Fatoş Dümencibaşı ikinci ve Pekmezli Karma Tatlılar ile Zekiye Paşa üçüncü oldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü festivalin kapanışında yaptığı konuşmasında, festivali düzenlemekteki amaçlarının; harnup ve pekmezin sağlığa olan faydalarına dikkat çekmek, Ozanköylülerin ürettikleri ürünlerin ekonomik olarak değer bulmasını sağlamak ve köyün tanıtımını yapmak olduğunu söyledi.

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