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Doğancı halkının ‘yol’ isyanı

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Doğancı halkı, yeni yapılan Güzelyurt-Lefke anayolunun bir bölümünün hala trafiğe açılmamasını protesto etmek amacıyla eyleme gitti

Doğancı halkının ‘yol’ isyanı
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Doğancı halkı, yeni yapılan Güzelyurt-Lefke anayolunun bir bölümünün henüz trafiğe açılmaması üzerine dün eylem yaptı ve yeni yolun trafiğe açılmasını istedi. 
Doğancı çemberinde toplanan bölge halkı, yolun Doğancı kavşağından Lefke’ye kadar olan 7 kilometrelik kısmının da bir an önce trafiğe açılması talebiyle eylem yaptı.
Eyleme, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefke Sivil Toplum Örgütleri ve vatandaşlar katıldı.

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