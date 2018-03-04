“Doğamıza sahip çıkmak kültürümüze sahip çıkmaktır"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, doğamızın harika olduğunu söylememize karşın doğamızı ve kültürel mirasımızı tahrip eden bir takım yanlışlarımız olduğunu belirterek, “Doğamıza sahip çıkmak kültürümüze sahip çıkmak demektir. Geçmişimize sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmak ve geleceğimizi kurtarmak demektir” dedi.

Tatlısu Ot ve Kültür Festivali’ne katılan Cumhurbaşkanı, “Doğamızın bahşettiği ve kültürümüzün zenginliği olan otlar ve sebzeleri severiz, soframızdan eksik etmeyiz ama mangalı da severiz ondan da vazgeçmeyiz. Her ikisi de kültürümüzün parçası” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, konuşmasında, Belediye başkanını, muhtarı, belediye çalışanlarını ve bölge halkı ile festivalin düzenlenmesine emek veren herkesi kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, etkinliğe katılan yurttaşlar ve turistlerle sohbet etti, yöresel ürünlerin satıldığı stantları ziyaret ederek alışveriş yaptı.