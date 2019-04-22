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Doğa İzcilik Derneği Bahar Kampı yapıldı

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Doğa İzcilik Derneği (Doğa-İzder) hafta sonu 54 kişilik izci grubuyla Gazimağusa Bedi’s Piknik Alanı’nda “bahar kampı” gerçekleştirdi.

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Doğa İzcilik Derneği Bahar Kampı yapıldı
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Doğa-İzder’den yapılan açıklamaya göre, kamp müdürü Havva Çobanoğlu, müdür yardımcıları Ahmet Özaydın Abiç ve Alper Demir yönetiminde, 9 kişilik lider grubu ile gerçekleşen kamp, 2 gece 3 gün sürdü.
İzciler kamp alanının kurulması, toplanması, malzeme teknik bilgisi ve mıntıka temizliği gibi konularda deneyim kazandı. Liderlerinin eşliğinde sabah yürüyüşü yapan izciler, bayrak töreni sırasında doğayla ilgili görüşlerini paylaştı. Akşam kamp ateşi etrafında şarkılar söyleyerek eğlenen izciler, yıldızların altında ve çadırda uyuma deneyimini baharda da yaşamış oldu. İzciler üç gün boyunca, izcilik bilgilerini deneyimleyip spor yaptı ve sağlıklı yiyeceklerle beslendi.
Dernek Başkanı Havva Çobanoğlu, kamp alanını kendilerine açan Yeniboğaziçi Belediyesi’ne ve katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

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