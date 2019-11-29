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Diyabetle ilgili panel düzenleniyor

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Diyabetle ilgili panel düzenleniyor

Evrensel Hasta Hakları Derneği, yarın dernek lokalinde “Diyabetle Yaşayan Bireylerin Yenilik Hakkı” Paneli düzenliyor.

Panel, derneğin ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin kuruluşundan itibaren çalışmalarına gönüllülük temelinde koymuş olduğu sınırsız katkılardan dolayı merhum Yüksek Hemşire Zühre Mındıkoğlu anısına düzenlenecek. 

 “Diyabetle Yaşayan Bireylerin Yenilik Hakkı” Paneli

Program:

10.00 – 10.15 Panele kayıt

10.15 – 10.20 Evrensel Hasta Hakları Derneği Başkanı Emete İmge’nin açılış konuşması

10.20              Yüksek Hemşire Zühre Mındıkoğlu anısına bir dakikalık saygı duruşu

10.25 –10.45 “Diyabetle Yaşam”  Dyt. Gizem Oymacı - Eygü Mındıkoğlu

10.45 – 11.15 Kıbrıs’ın kuzeyinde diyabetle yaşayan bireylerin hakları”, Konuşmacı: Dr Hasan Sav, Endokrin ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı, Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi

11.15  - 11.30  Ara öğün molası

11.30 – 12.00 Diyabet Tedavisinde yenilikler”,  Konuşmacı: Prof. Dr Rüveyde Bundak, Dr Suat Günsel Girne Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve  Tıp Fakültesi Dekanı

12.00 – 12.30 Sorular- Yanıtlar

13.00               Kapanış

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