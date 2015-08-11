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Diyabet Derneği, dayanışma gecesi düzenledi

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  Mustafa Oymacı’nın başkanlığını yürüttüğü Diyabet Derneği yönetim kurulu, derneğe yeni bir tesis kazandırmak için çalışma yürütüyor. Bu amaç doğrultusunda bir dayanışma...

Diyabet Derneği, dayanışma gecesi düzenledi
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Mustafa Oymacı’nın başkanlığını yürüttüğü Diyabet Derneği yönetim kurulu, derneğe yeni bir tesis kazandırmak için çalışma yürütüyor.

Bu amaç doğrultusunda bir dayanışma gecesi düzenleyen Diyabet Derneği yönetim kurulu, diyabetlileri ve ailelerini de bir araya getirerek, üyelerine eğlence dolu bir gece yaşattı.

 

Gönyeli’de bulunan Duble Meyhane’de gerçekleştirilen gece başkan Mustafa Oymacı’nın konuşması ile başlarken, eğlence dolu saatler içerisinde dernek yönetim kurulu üyesi Caner Arca’nın gerçekleştirdiği hediye çekilişi ile gecenin şanslıları, hediye de kazanma şansı elde ettiler.

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