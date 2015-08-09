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Dikmen 11 Meşale Festivali'nde halk dansları, Fitnes şov ve Nafiz Dölek konseri yer aldı

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  Dikmen 11 Meşale Festivali’nde halk dansları, Fitnes şov ve Nafiz Dölek konseri yer aldı   Dikmen’de bu yıl altıncısı düzenlenen 11 Meşale Festivali’nde önceki akşam halk dansları, fitnes şov ve...

Dikmen 11 Meşale Festivali'nde halk dansları, Fitnes şov ve Nafiz Dölek konseri yer aldı
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Dikmen 11 Meşale Festivali’nde halk dansları, Fitnes şov ve Nafiz Dölek konseri yer aldı

 

Dikmen’de bu yıl altıncısı düzenlenen 11 Meşale Festivali’nde önceki akşam halk dansları, fitnes şov ve Nafiz Dölek’in konseri yer aldı.

Lefkoşa Folklor ve Gençlik Merkezi (FOGEM) Genç Grubu’nun gösterisiyle başlayan gecede daha sonra Alayköy Folklor Derneği (AFD) bir seyirlik kasap oyunu ile sahneye renk kattı, ardından Dikmen Gençlik Merkezi (DİGEM) Büyük Grubu’nun sunduğu gösteri yer aldı.

 

Fitnes Eğitmeni Sibel Çınar ve öğrencilerinin hazırladığı “Jumping Fitnses Şov” ile devam eden gecede Nafiz Dölek sahneye çıktı. Dölek gecede, yeni çıkardığı single parçası “Yeni bir gün”ü de seslendirdi.

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