“Devlete ve bayrağa sahip çıkılmalı”

12 Temmuz 1958’de Mağusa Limanındaki işlerine giderken otobüslerinin önü kesilerek şehit edilen 5 İnönülü ile Milli Mücadele yıllarında yine bu köyde şehit olanlar törenle anıldı

İnönü Şehitleri, İnönü Şehitliğinde düzenlenen törenle anıldı.

12 Temmuz 1958’de Mağusa Limanındaki işlerine giderken otobüslerinin önü kesilerek şehit edilen 5 İnönülü ile Milli Mücadele yıllarında yine bu köyde şehit olanlar dün düzenlenen törenle anıldı.

Törende, protokol sırasına göre Şehitliğe çelenklerin konuldu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde Bayraklar göndere çekildi.

Törende Öykü Zort'un “Tüm Şehitlere” adlı şiiri okumasının ardından İnönü Belediye Başkanı Ali Öncü gün dolayısıyla bir konuşma yaptı.

Öncü, “O’nlar bizim gururumuzdur, onlar bizim heyecan kaynaklarımızdır, onlar bizim iftiharımız, iffetimizdir. Her Şehidimiz burada anıtlaşmış, tarihimizde ve kalplerimizde yerlerini almışlardır" diyerek, vatan uğruna canlarını feda eden tüm Şehitleri rahmet ve şükranla andı.

Halkın Partisi Milletvekili Hasan Topal da törende yaptığı konuşmada, dünyaya seslenerek; “Kıbrıslı Türklerin bu topraklarda yaşama hakkı olup olmadığını” sordu ve “Kıbrıs Türk halkının ırkçılıkla karşı karşıya” olduğunu söyledi.

Topal, “Bu topraklar hepimize yeter, yeter ki biz barış içinde olalım” diye konuşarak, tüm Şehitleri rahmetle andı.

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de konuşmasında, geçmişte yaşananların hiç bir zaman unutulmamasını temenni ederek, gelinen noktada “Kıbrıs'ta barış olsun” diye Türk ordusunun bu adadan gitme fikrinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Rum tarafının müzakerelerde “Türk askeri gitmezse bir anlaşmaya imza atmam” söyleminin kabul edilemeyeceğine dikkati çeken Töre, Türk askeri olmadan asla bir anlaşmaya varılamayacağını ifade etti.

Zorlu Töre, KKTC'nin aziz şehitlerin eseri olduğunu anımsatarak, devlete- bayrağa- Aziz şehitlere sahip çıkılması gerektiğini vurguladı ve “Kıbrıs'ta barış olsun” diye ne KKTC'den ne de TC'nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçilemeyeceğini vurguladı.

KKTC'nin dimdik ayakta olduğunu ve gelişmelerini sürdüreceğini dile getiren Töre, Aziz şehitlerin bıraktığı emaneti bizden sonraki nesle bırakmanın en birincil görevleri olduğunu kaydetti.

Törende son olarak din görevlisi Adil Doğan tarafından tüm şehitlere dua okundu.