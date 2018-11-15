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Değirmenlik'te 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlandı

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Değirmenlik'te 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlandı
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bugün 35 yaşında.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, tüm halkın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, üreterek ve kenetlenerek, hep birlikte daha güzel bir ülke için çalışılmasının önemini vurguladı.

Bütün yurtta olduğu gibi Değirmenlik’te de bugün gerçekleşen tören ile 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in, Değirmenlik Belediyesi meclis üyelerinin, bölge okullarının müdürlerinin ve öğrencilerinin, polisin ve askerin katılımıyla gerçekleşen tören, Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde yapıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin konulması, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan 15 Kasım töreni, günün anlam ve önemine ait konuşmanın yapılması, Değirmenlik Lisesi öğrencileri tarafından şiir ve özlü sözlerin okunması ve anıt özel defterinin imzalanmasıyla son buldu.

Atatürk Anıtı önüne çelenkler sırasıyla; 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı, Değirmenlik Belediye Başkanlığı, Polis Karakol Amirliği, Değirmenlik Lisesi Müdürlüğü, Değirmenlik İlkokulu Müdürlüğü, Şht. Mehmet Eray İlkokulu Müdürlüğü ve Düzova İlkokulu Müdürlüğü tarafından konuldu.

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