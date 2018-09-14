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Değirmenlik “Let’s Do It!/Haydi Yapalım!” adlı temizlik etkinliğine katılıyor

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Değirmenlik “Let’s Do It!/Haydi Yapalım!” adlı temizlik etkinliğine katılıyor
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Değirmenlik Belediyesi, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü, tüm dünya ile eş zamanlı olarak, çevremizi daha yaşanabilir bir hale getirebilme farkındalığını yaratabilmek amacı ile saat 09:00-11:00 saatleri arasında gerçekleşecek “Let’s Do It!/Haydi Yapalım!” adlı temizlik etkinliğine katılıyor.

Genç Liderler ve Girişimciler Derneği’nin (JCI) faaliyeti olan ve Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın destek verdiği söz konusu etkinliğe Değirmenlik Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, meclis üyeleri ve tüm personeli iledestek veriyor.

Let’s Do It! (Haydi Yapalım!) fikri nedir?

Let’s Do It! (Haydi Yapalım!) fikri 2008 yılında küçük bir Baltık ülkesi olan Estonya’da filizlenendi. 3 Marttarihinde 50.000 kişi bir araya gelerek, ülkenin her yerindeki 10.000 ton çöpü 5 saat içinde temizledi. Eylemin görüntüleri bir anda yayıldı ve sonrasında da tek günde temizlik modeli 15 ülke tarafından şok edici sonuçlarla tekrar edildi. Toplam katılımcı sayısı 2,5 milyonu buldu. Bugüne kadar toplam 100’den fazla ülkede temizlik düzenlendi ve 9 milyon gönüllü bu etkinliklerde yer aldı.

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