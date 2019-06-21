Değirmenlik bölgesinde okuma yazma kursu tamamlandı

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde, Okuma-Yazma Kursu öğretmenleri Rengül Ener ve Emine Emiroğulları ile birlikte kursa devam ederek okumayı yazmayı öğrenen büyükler belgelerini aldılar

Değirmenlik Belediyesi Okuma – Yazma Kursu yılsonu etkinliği düzenlendi. Bir yıl boyunca Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde, Okuma-Yazma Kursu öğretmenleri Rengül Ener ve Emine Emiroğulları ile birlikte kursa devam ederek okumayı yazmayı öğrenen büyükler belgelerini aldılar.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve eşi Mürvet Karavezirler, As Başkan Mustafa Şehitoğlu ve Belediye Meclis Üyesi Arzu Babahan’ın katılımı ile gerçekleşen etkinlik, kursiyerlerin gösterisi ve belge plaket takdimi ile devam etti.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, gecede yaptığı konuşmasında;Rengül Ener ve Emine Emiroğulları’nın gönüllülük esasına dayanarak yaptıkları hizmetten dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, onlara çok teşekkür etti.

Temmuz ayında yola çıkılarak Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisindeki herkese okuma-yazma seferberliği başlatıldığını kaydeden Karavezirler, bu oluşumda öncülük yapan öğretmenlere, birlikte çalıştığı mesai arkadaşlarına ve meclis üyelerine teşekkürlerini sundu.

Değirmenlik Belediyesi karne notunun çok iyi olduğunu söyleyen Başkan Ali Karavezirler, bundan gurur duyduğunu belirtti.

Başkan Ali Karavezirler’in ardından Okuma-Yazma Kursu öğretmenleri Rengül Ener ve Emine Emiroğulları da birer konuşma yaparak, yaşadıkları mutluluğu ve gururu dile getirdiler.