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Değirmenlik Belediyesi zabıtaları sertifikalarını aldı

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Değirmenlik Belediyesi zabıtaları sertifikalarını aldı
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19-26 Kasım 2018 tarihleri arasında düzenlenen “Değirmenlik Belediyesi Zabıta Soruşturma Memurluğu Eğitimi”ni başarıyla tamamlayan Değirmenlik Belediyesi zabıtaları sertifikalarını aldı.

KKTC Polis Genel Müdürlüğü tarafından uygulanan ve tamamlanan,“Değirmenlik Belediyesi Zabıta Soruşturma Memurluğu Eğitimi” sertifikalarını Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler dağıttı.

Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde bugün (31.12.2018) gerçekleşen yeni yıl kutlamasında Başkan Ali Karavezirler, meclis üyeleri, köy muhtarları ve belediye çalışanları ile biraraya geldi.

KARAVEZİRLER: “BİZ BİR AİLEYİZ”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, göreve geldiği ilk günden beri “ben değil, biz” mantığı ile çalışılacağını söylediğini anımsatarak, Değirmenlik Belediyesi’nin meclis üyeleri, muhtarları, personeli ve belde halkı ile bir aile olduğunu kaydetti.

“Belediye meclis üyesi arkadaşlarıma, muhtarlara ve siz mesai arkadaşlarım çalışanlara çok teşekkür ederim” şeklinde konuşan Başkan Karavezirler, 2019 yılının herkese sağlık, mutluluk, bol kazanç ve huzur getirmesini diledi.

Karavezirler, “hepinizin yüzü hep gülsün, hepiniz sevgi dolu ve mutlu olunuz” dedi.

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