Değirmenlik Belediyesi 'Dayanışma Mutfağı' hayata geçti

Değirmenlik Belediyesi, beldedeki dayanışma ve duyarlılığı yeni bir çatı altında toplayarak ‘Dayanışma Mutfağı’ devreye soktu.

Değirmenlik Belediyesi, “Siz Evinizde Biz Yanınızda” diyerek başlattığı evlere temin programı genişletti, “Dayanışma Mutfağı”nı oluşturdu.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, kapsamlı bir dayanışma hareket başlattıklarını söyleyerek, 16 köyde, muhtarlar aracılığı ile belirlenen ihtiyaçlı kişilere destek vereceklerini söyledi.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşanan olağanüstü koşullarda halkın yanında olduklarını ifade eden Karavezirler, “Büyük bir dayanışma örneği gösteren işletmelerimiz Erülkü Süpermarket (1000 paket iaşe), VelisTic. Ltd. (500 paket iaşe), Karavezirler Petrol- Karavezirler Elektrik (300 paket iaşe),Başpınar Un Fabrikası (2000 Paket 1 kg. un), Bafra Gıda (200 paket iaşe), Bahçe Dünyası Seracılık Ltd. (150 paket iaşe), Tufan Eczanesi (150 paket iaşe), Osman Özmatyatlı (100 paket iaşe), Esendağlı Tic. Ltd. (100 paket iaşe), Samila Market (100 paket iaşe), Salahi Malatyalı (100 paket iaşe), Salih Kargı (Delfin Ltd.) (40 paket iaşe),Metgin Ltd. (bebek maması ve bebek bezi), Koray Güvenoğlu (360 Paket 1 litrelik süt), Necati Özcihangirli (100 paket bıldırcın yumurtası), hemen bizlere destek oldu. Her gün bu güzel harekete katkı koyan üreticilerimizi, işletmelerimizi ve gönüllüleri açıklayacağız” diye konuştu.

İhtiyaçlı bireyler, engelliler, 65 yaş üzeri yaşlılar, sosyal yardım alanlar ve işsizlik nedeniyle geçim sıkıntısı içinde bulunanlar için harekete geçtiklerini belirten Ali Karavezirler, “Dayanışma Mutfağı kurumsal bir yapıda, Covid-19 sürecinin ardından da devam edecektir, sosyal belediyeciliğin tüm özelliklerini halka hizmetle sürdüreceğiz. Şimdi hedefimiz beldemizdeki tüm ihtiyaçlı ailelere 4000 paket iaşeyi ulaştırmaktır” dedi.

“Kimse ne aç, ne açıkta kalacak, bu halk bir kez daha kenetlenecek, bu zor günler aşılacak” diyen Ali Karavezirler, “Dayanışma Mutfağı”nı oluşturan özveriyle katkı sağlayan belediye çalışanlarına da teşekkür etti.

“Dayanışma Mutfağı”na katkı sağlamak ya da bilgi almak isteyenler, 0533 888 25 08, 0533 850 59 98 veya 0392 23 23 322 numaralı telefondan Gündüz Bakım Merkezimizi arayabilecek.