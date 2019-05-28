Değirmenlik Belediyesi 7. Çocuk ve Kültür Festivali 1 Haziran’da

Bu yıl FOGEM’in de katkı sağlayacağı “Değirmenlik Belediyesi 7. Çocuk ve Kültür Festivali”nde birbirinden güzel etkinlikler yer alacak

“Değirmenlik Belediyesi 7. Çocuk ve Kültür Festivali” 1 Haziran 2019 Cumartesi günü, Değirmenlik Belediyesi Yusuf Orhan Güney Parkı’nda yapılıyor.

Saat 17:00’da Değirmenlik Belediyesi başkanlık binası önündeki kortejin, Değirmenlik Belediyesi Yusuf Orhan Günay Parkı’na yürümesiyle başlayacak festivale, 18:00’da start verilecek.

Bu yıl FOGEM’in de katkı sağlayacağı “Değirmenlik Belediyesi 7. Çocuk ve Kültür Festivali”nde birbirinden güzel etkinlikler yer alacak.

“Değirmenlik Belediyesi 7. Çocuk ve Kültür Festivali”ne FOGEM aracılığıyla 7 ülkeden (İrlanda, Makedonya, Ukrayna, Hindistan, Bulgaristan, Rusya, Türkiye) yaklaşık 160 çocuk kendi kültürlerini yansıtan danslarıyla renk katacak.

Festivalde ayrıca; Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterileri, Cihangir-Düzova İlkokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve Balıkesir-Meriç İlkokulu’nun gösterileri,Düzova Çocuk Kulübü Dangerous Dance Grup,Serdarlı Çocuk Jimnastik Grubu, Yakındoğu Üniversitesi Dans Grubu dans gösterilerinin yanı sıra, Gizem Miralay Keman Grubu da yer alacak.

Çocuklar için kurulacak rengârenk oyuncakların ücretsiz olacağı festivalde birçok yiyecek ve içecek stantları da kurulacak.