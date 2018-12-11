Değirmenlik beldesine Kalkınma desteği

KKTC Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, Bankanın kredilendirdiği sektörleri, geliştirilebilecek kredi programları ve yeni kredi ürünlerini yatırımcılara tanıtmak amacıyla, Değirmenlik beldesine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Değirmenlik Belediyesi işbirliği ile “2018 Plasman ve Kredi Portföyü” konulu toplantı 10 Aralık 2018 Pazartesi akşamı, Değirmenlik Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi’nde yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in de hazır bulunduğu toplantıya köy muhtarlarının yanı sıra beldedeki yatırımcılar da katıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in teşekkür konuşması ile başlayan toplantı, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim’in konuşmasıyla sürdü.

Toplantıya, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Berkan M. Tokar, Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Tunçtaşlı, Banka Genel Müdürü Saffet Barutçu ve Genel Müdür Danışmanı Belgin Özoğul sunumuyla katıldı.

BESİM: “KALKINMADA ÖNCELİKLİ BÖLGELERE GİDİLİYOR”

Kalkınma Bankası olarak hem ülke ihtiyaçlarını tespit etmek, hem de ekonomiye nasıl katkı koyabileceklerini anlayabilmek için ilgili kesimlerle görüşüldüğünü anımsatan Mustafa Besim, daha sonra kalkınmada birinci ve ikinci bölgelerin belirlenerek, bu bölgelerin ekonomiye nasıl daha fazla katkı sağlayabilecekleri ve Kalkınma Bankası’ndan nasıl yararlanabilecekleri yönünde toplantılara başladıklarını söyledi.

Toplantıda, yatırımcılara kredi süreçleri hakkında bilgi verilirken, uygun kredi programları tanıtılarak, katılımcılarla görüş alışverişinde bulunuldu.