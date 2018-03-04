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Defile geliri Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandı

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Defile geliri Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandı
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Merit International’ın Kıbrıslı Türk modacı Raşit Bağzıbağlı ile birlikte sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde düzenlediği defileden elde edilen 175 bin TL gelirin Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandığı açıklandı.

Yapılan açıklamaya göre, Raşit Bağzıbağlı’nın “Merit Özel Koleksiyonu”nun sergilendiği defilede ünlü manken Çağla Şıkel podyuma çıktı. Merit International sponsorluğunda düzenlenen defile sonunda Raşit Bağzıbağlı imzalı bir kıyafet açık artırma ile 95 bin liraya satıldı. Defilede ayrıca Johnson Divesy, Galeri Kristal, İpek Perde, Aşan İnşaat, Akgünler Turizm ve Casino İşletmecileri Birliği'nin bağışlarıyla toplanan 80 bin TL de Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ne bağışlandı.

Defileyi aralarında bazı bakanların da bulunduğu çok sayıda davetlinin izlediği kaydedildi.

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