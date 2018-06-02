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Dayanışma örneği

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Başkentte ihtiyaçlı 160’a yakın bireyin günlük bir öğün yemek ihtiyacını karşılayan LTB Paylaşım Mutfağı’na yardımlar sürüyor

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Dayanışma örneği
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 Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB)  ülke yerel yönetiminde bir ilk olarak hayata geçirdiği, LTB personelinin özverili çalışmaları ile duyarlı bireyler, kurum ve kuruluşların katkıları ile birlikte hizmet veren Paylaşım Mutfağı’na katkılar sürüyor.

Başkentte ihtiyaçlı 160’a yakın bireyin günlük bir öğün yemek ihtiyacını karşılayan Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’na bir destek de Şehit Ruso Ortaokulu, Hasan Cafer İlkokulu ( Ozanköy ) , Girne Amerikan Koleji ve KKTC Beşiktaşlı Taraftarlar Derneği ve Çarşı Kıbrıs’tan geldi.

LTB Paylaşım Mutfağı tüm hijyen kurallarına uyumlu olarak çalıştırılmakta ve haftalık menüler gönüllü diyetisyenlerden  destek alınarak hazırlanmakta.

Paylaşım Mutfağı’nda Sosyal Hizmetler Dairesi ve Mülteci Hakları Derneği iş birliği içerisinde yoksulluk sınırı altında olan ayrımsız herkese ve mültecilere haftanın 5 günü bir öğün yemek pişiriliyor.

Ayrıca ulaşım imkanı olmayan bireylere LTB personeli  tarafından haftanın 5 günü evlerine yemek dağıtımı yapılmakta.

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