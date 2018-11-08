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Dayanışma örneği

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Yakın Doğu Okul Öncesi ile LTB işbirliği ile düzenlenen “Kıyafet Bağış Kampanyası” kapsamında onlarca çocuğa kıyafet ve oyuncak ulaştırıldı

Dayanışma örneği
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Yakın Doğu Okul Öncesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) işbirliği ile düzenlenen “Kıyafet Bağış Kampanyası” kapsamında onlarca çocuğa kıyafet ve oyuncak ulaştırıldı.

İki kurumun iş birliğiyle başlatılan "Kıyafet Bağış Kampanyası" kapsamında, ihtiyaç sahibi çocukları mutlu etmek isteyen destekçilerden toplanan kıyafet ve oyuncaklar, Haspolat Ağıllar Bölgesi’ndeki ihtiyaçlı aileler, Çağlayan Çocuk Esirge Kurumu, Lefkoşa Devlet Hastanesi Çocuk Onkoloji Bölümü ile LTB Kadın Sığınma Evi’nde yaşayan çocuklara hediye edildi.

Kampanyaya bağışlarıyla destek olmak isteyen bağışçılar, paylaşmak istedikleri çocuk kıyafetleri ve oyuncakları belirlenen kampanya kutularına bıraktı. Yakın Doğu Okul Öncesi’ne toplanan kıyafet ve oyuncaklar dağıtılmak üzere Lefkoşa Türk Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Reklam Şubesi yetkililerine teslim edildi.

Yakın Doğu Okul Öncesi Müdürü Beklem Rıza, sosyal sorumluluk çalışmalarının toplumsal fayda ve farkındalık yaratan projelerden oluştuğunu, düzenlenen kıyafet ve bağış kampanyasının da en güzel örneklerden biri olduğunu söyledi.

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