DAÜ Mimamrlık Faültesi ile Yeni Boğaziçi Belediyesi'nden ortak sergi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin bölgedeki gençlerin ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği gençlik merkezi projelerinin sunum ve sergisi Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı Tesisinde gerçekleştirildi.

DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve Yeniboğaziçi Belediyesi işbirliği içerisinde yürütülen projenin sergi açılışına, başta bölge halkı olmak üzere birçok kesimden farklı paydaşlar katıldı.

Gerçekleşen etkinlikte DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, üniversite ve yerel yönetimler arasındaki katılımcılık temelinde yürütülen bu çalışmaların önemine vurgu yaptı.

Etkinlikte Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar ve Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren de konuşma yaptı.



Proje ilk aşamasından itibaren bölge gençlerinin katkıları ile şekillenirken, bundan sonraki süreçte de yine bölge gençlerinin görüş ve değerlendirmeleri, Yeniboğaziçi Belediye Başkanı, DAÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ders yürütücüleri Yrd. Doç. Dr. Harun Sevinç, yarı-zamanlı öğretim görevlisi Y. Mimar Cenk Atun ve projeyi geliştiren öğrencilerin birlikte seçilecek projenin hayata geçirilmesi yönünde katılımcılık temelinde çalışılacağı belirtildi.