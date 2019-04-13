banner255
Laktozsuz Süt Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Laktozsuz Süt Hakkında Bilmeniz Gerekenler
6 0
Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE
Renault Alaskan'da özel seri; Alaskan ICE
16 0
 
Gezi treni turlara çıkıyor
Gezi treni turlara çıkıyor
19 0
Hayvancı yoğun tempoda
Hayvancı yoğun tempoda
20 0
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
Asma yaprağı mı gram altın mı anlamadık!
170 0
Turan, tur kapısını araladı
Turan, tur kapısını araladı
170 0
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
Dikkatsiz motosikletli park halindeki araca çarptı
99 0
banner82

DAÜ'de Rock Şöleni başlıyor

banner27

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “Rock’n EMU” etkinliğinin 9’uncusu, bu yıl 26 Nisan 2019 Cuma günü, saat 17:00’de, DAÜ Stadyumu’nda yapılacak.

banner262
DAÜ'de Rock Şöleni başlıyor
banner267

Her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleştirilmesi beklenen etkinlikte, Türkiye’nin ünlü rock grupları ve rock sanatçıları Duman, Hayko Cepkin, Pentagram ve Evrencan Gündüz sahne alacak.

Söz konusu gruplar ve sanatçılardan önce ise ülkemizin sevilen gruplarından Force Awakens ile DAÜ Müzik Kulübü rock severlere birer konser verecek.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, konserlere girişin ücretsiz olduğu ve konserlere tüm halkın davetli olduğu bildirildi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.