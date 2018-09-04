Dans dolu gece

12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali, gençlerin danslarıyla sona erdi

12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali sona erdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), KKTC Başbakanlık Gençlik Dairesi, Uluslararası Festivaller Birliği, Kıbrıs Türk Halk Dansları Federasyonu, ASDER, FOGEM, FOLK-DER, Gençlik Merkezi, GÖÇ-TAŞ, HAS-DER ve TUFAD tarafından organize edilen ve Çağlayan Parkı’nda yer alan festivalde, 1 Eylül Cumartesi gecesi Osman Tuğsal konseri vardı. Ardından yerli ve yabancı tüm grupların sahne performansları ile bütün gruplardan oluşan ortak göster sergilendi.



Gecede LTB Başkanı Mehmet Harmancı tarafından festivale katılan halk dansları ekiplerinin temsilcilerine plaket takdim edildi.

Festivalin kapanış gecesi olan akşam ise Gizem Akbil ve Caravan Blue konseri ile başlayan program, Portekiz, Türkiye, Fogem ve Hasder ekiplerinin gösterileriyle devam etti ve Dancebase’den gençlerin danslarıyla sona erdi.

Festivalde ayrıca 15 kişiye 300 dakikalık Velesbit sürüşü hediye edildi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, festivalin final gecesinde yaptığı konuşmada, grupların muhteşem performansları sayesinde Lefkoşa’da dans, müzik ve eğlence dolu bir hafta yaşandığını söyleyerek tüm ekiplere teşekkür etti.

Harmancı konuşmasının sonunda önümüzdeki yıllarda Çağlayan Bölgesine bir açık hava gösteri merkezi yapma sözü de verdi.

