Dans dolu gece

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen dans gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı

Pop Art Dancebase Show, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına önceki gece YDÜ AKKM’de dans gösterisi düzenledi.

Etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dans gösterisinin ilk bölümünü izledikten sonra yaptığı konuşmada, eşi Meral Akıncı ile birlikte etkinliğe katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, çok yetenekli gençler yetiştirildiğini belirterek aileleri ve eğitmenlerini kutladı.

Akıncı, etkinliğin kutsal bir amaç için düzenlendiğine değinerek, “Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına yapılan bu etkinlik için ayrıca sizleri kutluyorum” dedi.

