Cumhuriyet Bayramı Değirmenlik'te de kutlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bugün 36 yaşında.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, tüm halkın 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak, üreterek ve kenetlenerek, hep birlikte daha güzel bir ülke için çalışılmasının önemini vurguladı.

Bütün yurtta olduğu gibi Değirmenlik’te de bugün (15.11.2019) gerçekleşen tören ile 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler’in, bölge okullarının müdür, öğretmen ve öğrencilerinin, polisin ve askerin katılımıyla gerçekleşen tören, Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde yapıldı.

Protokol sırasına göre çelenklerin konulması, saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan 15 Kasım töreni, günün anlam ve önemi belirten konuşmanın Sercan Güngör tarafından yapılması, Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Yasemin İlayda Ünlü tarafından “Özgürlük ve Barış” isimli şiirin okunması ve anıt özel defterinin Tank Albay Erol Umut tarafından imzalanmasıyla son buldu.