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Cumhurbaşkanı Akıncı 71 yaşında

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Cumhurbaşkanı Akıncı 71 yaşında
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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, bugün 71’inci yaşını kutladı.

Ziyaret ederek kutlayanlar yanında başta sosyal medyadan olmak üzere çok sayıda kişi, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yeni yaşını kutlayan mesajlar gönderdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı da kutlama mesajlarına sosyal medya hesabından yanıt verdi ve “Değerli dostlar, sevgili kardeşlerim… Sabahın erken saatlerinden itibaren çeşitli mecralardan ulaştırdığınız doğum günümü kutlayan mesajlarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle tümünüze yeni yılda en başta sağlık, huzur ve mutluluklar dilerim. İyi ki varsınız... Sevgiyle kalın...” ifadelerini paylaştı.

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