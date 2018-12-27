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CTP 48. Yıl Piyangosu çekildi

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CTP 48. Yıl Piyangosu çekildi
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Cumhuriyetçi Türk Partisi 27 Aralık 48. Yıl Kuruluş Yıldönümü kapsamında satışa sunduğu CTP Piyangosu’nun çekilişini bu akşam gerçekleştirdi.
“CTP İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR GÜN”
Çekiliş sırasında konuşma yapan Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, CTP için önemli olan bugünde son dönemde yaşanan can kayıpları nedeniyle kuruluş yılı resepsiyonunun gerçekleştirilmediğini belirterek, bu akşam söz verildiği gibi piyango çekilişinin yapıldığını kaydetti.
Büyük ikramiye olan otomobillerin kazasız belasız kullanılmasını dileyen Sorakın, CTP’ye duyulan güven için Kıbrıs Türk halkına teşekkür etti.

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