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Cosmopolitian Rotary’den görkemli buluşma

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Cosmopolitan Rotary Kulübü’nün devir teslim töreni oldukça görkemli geçerken başkan Gültaç Özsan başkanlık görevini Hakkı Müftüzade’ye devretti

Cosmopolitian Rotary’den görkemli buluşma
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Cosmopolitian Rotary’den görkemli buluşma

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Cosmopolitan Rotary Kulübü’nün devir teslim töreni oldukça görkemli geçerken başkan Gültaç Özsan başkanlık görevini Hakkı Müftüzade’ye devretti

 

 

Tarihinde çok önemli projelere imza atan ‘Cosmopolitan Rotary, Merit Royal & Premium Otelde düzenledikleri organizasyona yine son derece anlamlı bir buluşma ile Kıbrıs’ın Kuzey ve Güney taraflarından gelen iş insanları ve yöneticileri bir araya getirdi.

Zengin kokteyl ile başlayan sıcak karşılama sırasında Evren ve Burcu seslendirmiş oldukları şarkılarıyla Cosmopolitan Rotary konuklarını coşturdular. Üyeleri siyaset, eğitim, ekonomik ve sosyal alanlarda  etkin kişilerden seçilen Rotaryonlardan yüzlerce kişi katılım gösterdi.

Gecede Cosmopolitan Rotary Kulübünün ‘Paul Harris’ en yüksek ödülünü Merit Otellerin Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Özbaş adına Merit Royal & Premium Genel Müdürü Aybars Kutluba teslim aldı.

Cosmopolitan Rotary Başkanı Gültaç Özsan gecede yaptığı konuşmada  dünyanın en yaygın ve en etkin sivil toplum örgütleri arasında gösterilen Cosmopolitan Rotary’nin, fikirsel, sosyal ve ticari ilişkileri geliştiren locaların dışındaki sosyal ve siyasi hayatla dayanışmayı sağladığını söylerken,  Merit Royal & Premium Otelin sponsorluğun da onlarca sosyal sorumluk projelerine imza koyduklarını vurguladı.

Daha sonra Merit Royal & Premium Otelin Genel Müdürü Aybars Kutluba’ya Özsan tarafında üstün hizmetlerinden dolayı sertifika takdim edildi.

Gecenin sonunda Cosmopolitan Rotary Başkanı Gültaç Özsan başkanlık görevini Hakkı Müftüzade’ye devretti.

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