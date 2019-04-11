Çocukların tiyatro keyfi

Girne Belediyesi’nin düzenlediği Çocuk Tiyatroları Festivali’nde çocuklar keyifli saatler geçiriyor

Girne Belediyesi Kültür Sanat Etkinleri kapsamında düzenlenen “1. Çocuk Tiyatroları Festivali” devam ediyor.

Festival boyunca 2’si KKTC ve 5’i Türkiye’den olmak üzere toplam 7 ekip, 7 farklı oyunla çocuklarla buluşuyor.



Festival kapsamında her gün 3 seanstan oluşan toplam 51 gösterimle yaklaşık 2 bin 500 çocuğa ulaşılması hedefleniyor.

Oyun biletlerinin 5 Türk Lirası olduğu festivalde “Ben Çöp değilim” isimli oyun okullarda, diğer tüm oyunlar, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda 3’er seans halinde sahneleniyor.

Festival, 12 Nisan’da İstanbul Çocuk Sanat Tiyatrosu “Kaplumbağa ve Tavşan” ve 16 Nisan’da KKTC Devlet Tiyatroları “Bremen Mızıkacılarının Zaferi” isimli oyunla sona erecek.