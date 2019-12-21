Çocukların sevinci görülmeye değerdi

Çilem Dağıstanlı bu kez Çağlayan Çocuk Yurdu’nda anlamlı bir etkinliğe imza attı

Genç ve başarılı girişimci, Çilem Dağıstanlı sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor.

Dağıstanlı, bu kez de Çağlayan Çocuk Yurdu’nda çok anlamlı bir yeni yıl etkinliğine imza attı. Etkinlikte çocuklarla birlikte kurabiye ve cupcake yapıldı, birlikte süsleme gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda Dağıstanlı çocuklara katılım belgesi takdim edip birlikte Noel babalı pastayı üflediler.

Dağıstanlı sosyal medyada da paylaşım yaparak "Bazı duygular var anlatılmaz yaşanır. Ben de onlardan birini yaşadım. O kadar mutluydular ki size anlatamam" dedi.

Dağıstanlı, 25 Aralık Çarşamba günü Merkezi Cezaevinde kadın koğuşunda da yeni yıl özel etkinlik düzenliyor. Çilem Dağıstanlı, etkinlikte yine kadın mahkumlara yeni yıl kurabiyeleri öğretecek.