Çocukların masal keyfi

Kütüphane Haftası için çocuklara eğitici ve eğlendirici etkinlikler düzenlendi

54. Kütüphane Haftası Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Dairesi bünyesindeki Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutladı.

Girne, Güzelyurt, Gazimağusa, İskele, Akdoğan, Mehmetçik ve Yeni Erenköy Halk Kütüphaneleri ile Değirmenlik Halk Kütüphanesi ve Kültür Evi’nde düzenlenen etkinliklerle kütüphaneler çocuk ve yetişkin okurların ilgi odağı oldu.

26 Mart – 1 Nisan tarihleri arasında kutlanan 54. Kütüphane Haftası boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle, çocukların ve bireylerin okuma ile kütüphane kullanma alışkanlıklarının artırılması hedeflendi.

Hafta boyunca Kültür Dairesi bünyesinde faaliyet gösteren tüm kütüphanelerde, çocuklara yönelik şenlikler, teatral masal anlatma etkinlikleri, Arlekino Kukla Tiyatrosu gösterimleri, resim, yüz boyama ve seramik çalışmaları yapılırken yetişkin okurlar için de Orkun Bozkurt ve Ayşe Akınlı’nın katılımlarıyla söyleşiler düzenlendi.

Hafta boyunca okurları takdir etmek adına Lefkoşa Milli Kütüphane ve tüm halk kütüphanelerini en çok kullanan ve en çok okuyan yetişkin ile çocuklara hediyeleri ve teşekkür belgeleri verildi.

Kültür Dairesi’nin her yıl kütüphane haftası etkinlikleri kapsamında gerçekleştirdiği Genç Fotoğrafçılar Gezi Atölyesi’ne katılan Atatürk Meslek Lisesi, Lefkoşa Türk Lisesi ve Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin ortaya çıkardıkları eserler de Lefkoşa Milli Kütüphane’de açılan sergiyle sanatseverlerin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çocukları kitapla buluşturarak, çocukların yaşamında kütüphanenin aktif bir rol almasını sağlamayı ve farklı sanat dallarına olan ilgilerini artırmayı amaçlayan Masal Günleri etkinliği ise 7 ve 21 Nisan ile 5, 12 ve 26 Mayıs, son olarak da 9 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.



