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Çocukların hünerleri sergilendi

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Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinin el emeği göz nuru sergisi büyük ilgi gördü. Aileler, çocuklarının yaptıkları ürünleri ve çalışmaları görmekten mutluluk duydu

Çocukların hünerleri sergilendi
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Yakın Doğu İlkokulu öğrencilerinin yıl boyunca yaptığı resimler, süslemeler, el işleri ve fen-teknoloji çalışmalarıyla ile yapılan yılsonu “Resim-İş Sergisi” yoğun ilgi gördü.

Resim başta olmak üzere öğrencilerin yaptıkları ürünler yılsonu etkinliği ile sergilenirken, ziyaretçiler ve özellikle öğrencilerin aileleri sergiye büyük ilgi gösterdi. Çocuklarının yaptıkları ürünleri ve çalışmaları görmekten mutluluk duyarak duygulanan aileler, öğretmenlere ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Öğrencilerin psikolojik, sosyolojik ve eğitsel gelişimleri açısından öneme sahip olan etkinlikte, tahta-ip işleri, vitray, koza işi, seramik çalışmaları gibi birçok çalışmayla birlikte fen ve teknoloji çalışmalarının sergilendiği belirtildi.

'Yaparak, yaşayarak öğrenmeye örnek ders' materyallerinin hazırlandığı sergide, ayrıca oyun ile öğrenmeye ait çeşitli etkinliklere de imza atıldı. Sergide, öğrencilerin yaptığı el işleri ve resimlerin yanı sıra Robotik Kodlama ile hazırlanan teknolojik çalışmalar da dikkat çekti.

Robotik kodlama ve tasarım teknolojilerini tanıtmak, yaygınlaştırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla sergide öğrenciler tarafından Robotik Kodlama ile hazırlanan trafik parkuru ve basketbol sahası çalışmalarını ilgiyle inceleyen ailelere tanıtım yapılarak, bilgiler verildi.

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