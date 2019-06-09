 escort bayan istanbul escort hd porn
banner255
Goller Özgün için atıldı
Goller Özgün için atıldı
18 0
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
BTM 2. Ligde alınan sonuçlar ve günün programı şöyle
353 0
 
Okullarda yaz tatili başlıyor
Okullarda yaz tatili başlıyor
20 0
Terk edilen bir köy: Balalan
Terk edilen bir köy: Balalan
25 0
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
Soyguncular Ercan’dan kaçtı
196 0
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
Çocuk sağlığında 10 önemli yaz kriteri
65 0
Kamunun hantallığının fotoğrafı
Kamunun hantallığının fotoğrafı
175 0
banner82

Çocukların gösterileri büyük beğeni topladı

banner27

HASDER Çocuk Kulübü’nün gösterisi, büyük alkış aldı

banner262
Çocukların gösterileri büyük beğeni topladı
banner267

HASDER Çocuk Kulübü üyesi çocuklar,  yıl boyunca sürdürdükleri çalışmaları, yaptıkları gösteriler ile ailelerine sergiledi.

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde bulunan merkezde yer alan ve İlker Özova ile Özkan Gürler anısına gerçekleştirilen etkinlikte, Minikler Grubu, Dillirga Grubu, Kozan Grubu, Feslikan Grubu ve Yıldızlar Grubu dansçıları çalışmalarını sahneledi. HASDER Çocuk Korosu da gecede Kıbrıs şarkılarını seslendirdi.

Gösterilerde, Sarhoş Zeybeği, Fistikya, Elek Oyunu,  Ciftetelli, Kadin Karsılama 4, Orak Oyunu,  Kız Sana Nişan Geliyor, Gadeh Oyunu, Vasilica, Kozan, Garutsari,  Mandıra ve Arabiye 1 oyunları sahnelendi. Koro ise Arab Ali Ağıdı/Mağusa Limanı, Münüsem, Kebapçıların Şişi ve Enginar adlı Kıbrıs şarkılarını seslendirdi.

Öte yandan HASDER üyesi 110 çocuk ve 12 eğitmen  sezonu geride bırakarak eylül ayına kadar çalışmalarına ara verdi. HASDER Çocuk Kulübü yeni sezon çalışmalarına ve yeni üye kayıtlarına eylül ayında başlayacak.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.